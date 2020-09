Lega Pro, Ghirelli: “Senza tifosi sarà difficile reggere a lungo”

Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli in merito ai problemi della sua categoria. Di seguito le parole.

Ghirelli: “Difficilmente si potrà reggere senza tifosi”

“Noi in Serie C, ma tutto lo sport in generale, difficilmente potremo reggere ancora a lungo senza i tifosi. Da un lato è chiaro che ci sia la passione, ma il calcio senza di essi è privo di senso. Poi nello specifico noi – attraverso il botteghino – otteniamo delle risorse che sono indispensabili a certi livelli e il pubblico garantisce i nostri sponsor che sono di livello territoriale. Così sarà dura”.

