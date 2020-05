Lega Pro propone stop stagione, Ghirelli “Senso responsabilità”

L’assemblea della Lega Pro ha deciso per la richiesta alla Figc dello stop definitivo della stagione 2019-2020. E’ quanto emerge al termine della riunione odierna delle 60 società di serie C. Inoltre, i criteri per la conclusione della stagione prevedono le promozioni di Monza, Reggina e Vicenza direttamente in serie B, mentre per la quarta promozione l’assemblea si è divisa tra merito sportivo, play-off e astensione, per cui serve ulteriore tempo per la riflessione. L’assemblea chiede anche il blocco delle retrocessioni in serie D. “E’ stata una bella assemblea, con un grande senso di responsabilità e una grande attenzione e rispetto della Figc e delle altre Leghe” ha detto all’Italpress il presidente Ghirelli al termine dell’assemblea stessa.

