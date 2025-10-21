lega,-salvini-al-federale:-i-team-vannacci-non-possono-fare-politica

Milano, 21 ott. (askanews) – I Team Vannacci “possono essere solo un’associazione culturale, non possono essere soggetti politici”. Lo avrebbe detto il segretario della Lega Matteo Salvini, durante la riunione del Consiglio Federale del Carroccio, secondo quanto riferito da diversi partecipanti. E come soggetto politico, ironizzano dall’ala nordista del partito, i Team Vannacci “faranno la fine di Fare di Tosi?”.
Alla riunione il vicesegretario Roberto Vannacci non ha preso parte neanche in videocollegamento.