Florida cancellerà obbligo vaccini: “E’ sbagliato come la schiavitù”

(Adnkronos) - La Florida cancella l'obbligo vaccinale, accostato...

US Open, Auger-Aliassime in semifinale aspetta Sinner o Musetti

(Adnkronos) - Felix Auger-Aliassime in semifinale agli US...

Puglia, Avs fa muro su Vendola e Decaro minaccia passo indietro: “Non sono insostituibile”

(Adnkronos) - "Non sono insostituibile". Antonio Decaro mette...

Lisbona, si schianta la funicolare Gloria: almeno tre morti e 20 feriti

(Adnkronos) - Almeno tre persone sono morte e...
legale-di-bolsonaro:-assoluzione-e-imperativa,-no-a-nuovo-caso-dreyfus
Legale di Bolsonaro: assoluzione è imperativa, no a nuovo Caso Dreyfus

Legale di Bolsonaro: assoluzione è imperativa, no a nuovo Caso Dreyfus

Video NewsLegale di Bolsonaro: assoluzione è imperativa, no a nuovo Caso Dreyfus
Redazione-web
Di Redazione-web

Parla Il team difensivo dell’ex presidente brasiliano a proces

Milano, 3 set. (askanews) – Il team difensivo dell’ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro ha dichiarato, al termine del processo per golpe, che un’assoluzione è “imperativa” per evitare quella che è stata presentata come un’ingiustizia storica. “Un’assoluzione è assolutamente imperativa per evitare la nostra versione del caso Dreyfus”, ha dichiarato l’avvocato Paulo Cunha Bueno alla Corte Suprema, riferendosi al famigerato caso di un capitano ebreo dell’esercito francese ingiustamente condannato per tradimento nel 1894. Bolsonaro, anche lui ex capitano dell’esercito, rischia una pena detentiva fino a 43 anni se riconosciuto colpevole di cospirazione per aggrapparsi al potere dopo la sconfitta alle elezioni del 2022 contro il suo rivale di sinistra Luiz Inàcio Lula da Silva.

