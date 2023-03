Legalità, Gualtieri: Roma è tra città sicure, preoccupa spaccio

“È presto per parlare di guerra di mafia ma va contrastata”

Roma, 14 mar. (askanews) – “Tutti i numeri ci dicono che Roma è tra le città più sicure del mondo. Il tasso di omicidi è tra i più bassi in Italia e in Europa. Credo sia percepito anche dai turisti. Non stiamo parlando di una emergenza sicurezza per i romani o per i turisti. Roma, però, è tra le più importanti piazze di spaccio e c’è una presenza significativa della criminalità organizzata”. Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri intervistato da Rainews24 sugli ultimi omicidi avvenuti nella capitale.

“È presto per parlare di guerra di mafia – ha sottolineato Gualtieri – non sembra questo il caso, ma gli ultimi episodi criminosi non possono non sollecitare allarme, e un impegno ancora maggiore per repressione di questi eventi, e di contrasto al traffico di stupefacenti che va rafforzata”.

“C’è una offerta ma anche una domanda di stupefacenti – ha sottolineato il sindaco – in parte a costo basso. Siamo in campo per la nostra parte, chiediamo il massimo supporto e attenzione allo Stato, alla magistratura e alle forze dell’ordine che già c’è”.

