La vittima, 43 anni, è rimasta per ore nelle mani di un conoscente che l’aveva invitata a casa, la sera della vigilia di Natale, per parlare di lavoro. In carcere un uomo di 39 anni: è accusato di sequestro di persona, violenza sessuale e detenzione di droga Continua a leggere sul sito di riferimento

