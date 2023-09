Legend Milan e Inter a Europeo Salto Ostacoli per premio Fair Play

Daniele Massaro e Fabio Galante presenti all’Ippodromo di San Siro

Milano, 2 set. (askanews) – In vista del derby di campionato del prossimo 16 settembre, due legend di Milan e Inter si sono date appuntamento oggi alla 37esima edizione dell’ “Italia. Open to meraviglia-FEI Jumping European Championship 2023” all’Ippodromo Snai San Siro, per una ricorrenza diversa, il Premio Fair Play.

I due ex calciatori, si legge in una nota, sono intervenuti nel sabato milanese che si è concentrato sul Gran Premio Frecciarossa-Trofeo Graziano Mancinelli, in ricordo del cavaliere italiano specialista di salto ostacoli che fu tra i maggiori protagonisti della scena equestre internazionale del dopoguerra, e vinto in questa edizione dal polacco Andrzej Oplatek con Diaroubet. Il Premio Fair Play, invece, è stato consegnato dall’ex attaccante rossonero Massaro e dall’ex difensore nerazzurro Galante al groom Slawomir ‘Slawek’ Czerko, che si è distinto per la solerzia e il comportamento in queste giornate di gare.

“Sono molto orgoglioso di tornare in questa importante manifestazione e di rappresentare nuovamente il Milan nel contesto del premio ‘Fair Play’ – ha dichiarato il rossonero Massaro – Un riconoscimento che racchiude un principio fondante di qualsiasi disciplina. Come Milan, sentiamo la responsabilità di rappresentare un’ampia comunità di milioni di appassionati sportivi – da Milano al mondo – e siamo da sempre impegnati nella condivisone dei valori positivi dello sport, che deve essere sempre spazio di lealtà, rispetto e amicizia, palestra d’impegno e di crescita umana”.

Concetto ribadito anche dall’ex difensore nerazzurro, Galante: “E’ un piacere essere qui oggi, in qualità di Legend dell’Inter, alla cerimonia di consegna del premio per il Fair Play, valore fondamentale che accomuna tutte le discipline, dal calcio agli sport equestri. Come Inter siamo particolarmente orgogliosi di consegnare questo riconoscimento perché rappresenta pienamente i valori che fanno parte del dna del nostro Club fin dalla sua fondazione: inclusione, fratellanza e rispetto”.