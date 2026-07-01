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Legend of the Seas, Rotondo: nave più grande e innovativa al mondo
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Legend of the Seas, Rotondo: nave più grande e innovativa al mondo

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“Royal Caribbean investe sempre più in Europa, navi e destinazioni”

Roma, 1 lug. (askanews) – “Legend of the Seas è la nave più grande e più innovativa al mondo, dove grandezza vuol dire più spazio e sostanzialmente maggiore qualità del servizio. Una nave strutturata in 8 quartieri di bordo, ogni quartiere è pensato per offrire la migliore esperienza di vacanza ad uno specifico gruppo di crocieristi, famiglie, famiglie multigenerazionali o coppie. E’ la logica e la strategia di questa nave e anche del gruppo Royal Caribbean che investe sempre di più in Europa sia in navi ma anche in destinazioni private come la recente apertura del nostro Beach Club a Santorini”.Lo evidenzia Gianni Rotondo, Associated Vice President, International Representatives Offices Emea Region di Royal Caribbean, a bordo di Legend of the Seas, che continua l’evoluzione della classe Icon, salpata da Malaga in direzione Civitavecchia dove prenderà il via la sua prima stagione europea. Una offerta unica per una nave da primato assoluto, 28 ristoranti con offerte gastronomiche tutte diverse, 7 piscine per ogni tipologia di passeggero, teatri, spettacoli (anche acquatico e sul ghiaccio).”Due di questi quartieri sono proprio focalizzati sulle nuove generazioni, sui bambini che hanno le loro piscine supervisionate, l’area giochi, sia acquatica sia il club, ma anche l’esatto opposto cioè le persone adulte, le coppie, hanno accesso a due delle sette piscine disponibili a bordo che sono solo per adulti. Ogni tipo di ospite deve avere ciò che cerca – ha aggiunto Rotondo -. Le parole d’ordine per noi sono la tradizione, l’evoluzione e la rivoluzione rispetto a ciò che facciamo. Tutte le nostre navi come le nostre destinazioni private, isole private, club privati hanno dei tratti comuni, i punti di ristorazione, le attvità di intrattenimento sono le stesse. E’ importante, come è importante l’evoluzione dal punto di vista della tecnologia, della qualità, della sostenibilità, ambientale e con il supporto che diamo alle comunità locali”.

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