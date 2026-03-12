legge-di-bilancio,-leo-(mef):-“iperammortamento-‘esteso’-nel-prossimo-cdm”

Carbone (AdE): “Presto circolare sul codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza” De Nuccio (commercialisti): “Nuovo patto con Agenzie delle Entrate per dialogo diretto” A Napoli il forum nazionale con il viceministro dell’Economia e il direttore dell’Agenzia delle Entrate

NAPOLI – “Uno dei punti centrali sul quale stiamo lavorando riguarda il tema dell’iperammortamento, che ha sostituito il precedente sistema dei crediti d’imposta. Nella versione attuale la misura è limitata agli investimenti realizzati all’interno dello spazio economico europeo.

Alla luce delle numerose richieste pervenute dal mondo imprenditoriale, abbiamo deciso di intervenire per estendere l’agevolazione anche agli investimenti effettuati in altre aree del mondo, con l’obiettivo di offrire maggiori opportunità alle imprese e favorire i processi di crescita e internazionalizzazione.

Una volta approvata la norma sarà possibile sbloccare anche il relativo decreto attuativo, strettamente collegato a questo intervento. Confidiamo che già nel prossimo Consiglio dei ministri si possa completare l’iter e portare a compimento questo importante provvedimento”.

Lo ha detto il vice ministro dell’Economia e delle Finanze Maurizio Leo (nella foto), che a Napoli ha aperto i lavori del forum nazionale “Le novità fiscali, la legge di Bilancio 2026”, promosso dall’Ordine e dalla Fondazione dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Napoli.

Leo ha affrontato anche il tema della cosiddetta ‘IVA nelle permute’, chiarendo che per i contratti stipulati entro il 31 dicembre 2025 continuerà ad applicarsi la normativa precedente, garantendo così continuità e certezza ai rapporti già avviati.

Poi, sulla rottamazione quinquies ha sottolineato che rappresenterà un’importante opportunità per i contribuenti che intendono regolarizzare la propria posizione fiscale, grazie a un piano di rateizzazione ampio che renderà più sostenibile il pagamento dei debiti tributari

Il direttore dell’Agenzia delle Entrate Vincenzo Carbone ha anticipato che l’Amministrazione finanziaria sta lavorando ad alcuni documenti di prassi amministrativa e per dare segnali a contribuenti e professionisti: “stiamo predisponendo circolari ‘ad hoc’ che nei prossimi giorni saranno in consultazione.

In particolare, verrà pubblicata una nota sul codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Inoltre, stiamo elaborando alcuni provvedimenti da emanare prossimamente, cercando di dare sempre un supporto agli utenti, ai nostri uffici per consentire di lavorare in modo omogeneo su tutto il territorio”.

Carbone ha segnalato che l’AdE sta monitorando l’attività degli enti locali che hanno la facoltà di poter inserire i crediti vanatati nella Rottamazione quinquies”.

Sul ruolo dei commercialisti si è soffermato il presidente nazionale Elbano de Nuccio: “La Legge di Bilancio si colloca in un percorso di interventi improntati alla concretezza e al sostegno dell’economia nazionale.

In questo sistema il ruolo dei commercialisti è fondamentale, perché rappresentiamo il vero collegamento tra l’amministrazione finanziaria e i cittadini contribuenti. Nei mesi scorsi – ha evidenziato de Nuccio – avevamo annunciato la disponibilità dell’Agenzia delle Entrate a siglare un nuovo patto, attivando ‘corsie preferenziali’ pomeridiane dedicate ai commercialisti, con l’obiettivo di superare il ‘muro digitale’ che spesso impedisce un confronto diretto con funzionari e dirigenti dell’amministrazione finanziaria.

L’Agenzia ha concluso la fase di pianificazione e organizzazione interna e nelle prossime settimane inizieranno le prime aperture degli uffici dedicate alla nostra categoria. Si tratta di un risultato significativo, che non solo riconosce il ruolo dei commercialisti, ma contribuisce anche a migliorare l’efficienza dell’azione amministrativa e della nostra attività professionale, nell’interesse dell’intero Paese”.

Matteo De Lise, numero uno dei commercialisti partenopei ha sottolineato che la ‘Manovra’ 2026 può offrire nuove opportunità per famiglie, imprese e professionisti della Campania, soprattutto grazie agli interventi su Irpef, investimenti e lavoro.

Tuttavia, evidenzia la necessità di accompagnare queste misure con maggiore semplificazione normativa e strumenti concreti per sostenere la crescita economica del territorio, ribadendo il ruolo centrale dei commercialisti nel supportare cittadini e imprese nell’applicazione delle nuove norme”.

Sulla centralità della figura del commercialista ha insistito Vincenzo Moretta, presidente della Fondazione Odcec Napoli: “I commercialisti rappresentano gli intermediari privilegiati nel rapporto tra fisco e contribuente.

L’obiettivo è creare canali di interlocuzione che consentano un dialogo più diretto con i funzionari per consentire la gestione delle pratiche di imprese e famiglie. In questo modo sarà possibile affrontare e risolvere con maggiore rapidità le questioni fiscali e i contenziosi, migliorando l’efficienza del rapporto tra amministrazione e contribuenti”.

Hanno introdotto i lavori delle sessioni il generale di corpo d’armata Francesco Greco, comandante interregionale dell’Italia meridionale della Guardia di Finanza e prefetto di Napoli Michele Di Bari.

La prima sessione, moderata da Raffaele Scognamiglio, presidente della Commissione Imposte Dirette e Indirette dell’Odcec Napoli, è stata dedicata agli aspetti più rilevanti della normativa tributaria.

Pasquale Saggese, coordinatore della Fondazione nazionale di ricerca dei commercialisti, ha analizzato la cosiddetta “rottamazione quinquies”, mentre Pasquale Formica, docente della Guardia di Finanza, ha approfondito il nuovo regime fiscale relativo a plusvalenze e dividendi nel reddito d’impresa.

Fernando Marotta, capo settore controllo PMI della Direzione centrale dell’Agenzia delle Entrate, ha illustrato le opportunità legate all’iperammortamento e alle agevolazioni sugli investimenti.

Anna Maria Argentino, consigliere della Fondazione Odcec Napoli, si concentrata sulle novità relative al reddito delle persone fisiche, con particolare attenzione alla cedolare secca, alla rimodulazione delle aliquote Irpef, ai limiti alle detrazioni e alle novità in materia di lavoro dipendente.

La seconda sessione, moderata da Alessandro Lazzarini, vicepresidente della Commissione Imposte Dirette e Indirette, è stata dedicata ad alcune tematiche operative di grande interesse per professionisti e imprese.

Gaetano Scala, capo settore grandi contribuenti della Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate della Campania, ha analizzato il tema delle operazioni straordinarie e del riporto delle perdite, mentre Giovanni Federico (dottore commercialista), si è soffermato sulle novità sul reddito d’impresa e sulle rettifiche degli errori contabili.

Un focus particolare è stato riservato anche al contrasto all’evasione fiscale: il colonnello Paolo Consiglio, comandante del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli, ha presentato gli indirizzi operativi dell’azione di controllo per il 2026.

Ha chiuso la sessione l’intervento della commercialista Cristiana Ciabatti, che ha parlato dell’assegnazione agevolata dei beni ai soci.

Il convegno si è concluso con una tavola rotonda dedicata ai rapporti tra Fisco e contribuente a due anni dall’avvio della riforma fiscale, coordinata da Vincenzo Moretta a cui hanno partecipato, tra gli altri, Matteo De Lise, Elbano de Nuccio, la vicepresidente dell’Odcec di Napoli Immacolata Vasaturo, il coordinatore della struttura di missione ZES unica Giosy Romano, il vice capo di Gabinetto del Ministero dell’Economia Luigi Vinciguerra, il direttore Carbone e il vice ministro Leo.