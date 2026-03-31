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Legge elettorale, flash mob di +Europa e Psi: “Stop al Meloncellum”
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Legge elettorale, flash mob di +Europa e Psi: “Stop al Meloncellum”

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Davanti alla Camera, Magi: opposizione dura contro questa schifezza

Roma, 31 mar. (askanews) – Flash mob davanti alla Camera di Più Europa e Avanti Psi contro la proposta di legge elettorale del centrodestra che inizia il suo percorso in commissione Affari Costituzionali. “Un’altra pagina buia della nostra democrazia: questa sera inizia l’esame in commissione della legge elettorale del governo Meloni, il ‘Meloncellum’ lo potremmo ribattezzare, una legge autoritaria antidemocratica plebiscitaria, una legge che noi vogliamo avversare in modo intransigente con tutte le forze dentro e fuori il Parlamento”, ha detto il segretario di Più Europa, Riccardo Magi, esponendo il cartello “Meloncellum nuoce gravemente alla democrazia”.”Non è una legge che dà più forza ai cittadini – ha detto Magi – scompaiono i collegi, non ci sono preferenze, non c’è il doppio turno. È cucita su misura su questo governo e su questa maggioranza che vuole continuare a essere maggioranza nel Paese. È una legge che vogliono imporre senza alcuna interlocuzione con le opposizioni, che non ha eguali nelle democrazie avanzate: da nessuna parte nel mondo c’è un premio di maggioranza di questo tipo. Con questa legge una minoranza piccola nel Paese diventa maggioranza consistente nel Parlamento, crediamo che sia uno scempio da evitare”.”Tutte le motivazioni che richiamano a una necessità di stabilità per il governo – ha concluso – sono delle fesserie; se si volesse davvero ottenere stabilità si potrebbe fare un sistema maggioritario. Loro prendono invece un impianto proporzionale e ci mettono un premio che deforma la volontà dei cittadini. Faremo un’opposizione durissima e intransigente a questa schifezza”.

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