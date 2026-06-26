Legge elettorale, Magi (+ Europa) occupa l’Aula: “Questo è un colpo di Stato”

ROMA – “Io ho il massimo rispetto per il Presidente, per i Vicepresidenti e per gli assistenti parlamentari. Però io credo che questa legge elettorale sia veramente un colpo di Stato elettorale, chiamiamolo colpo di Stato mite, colpo di Stato burocratico, ma un colpo di Stato. Si passa il segno, diciamo, e si accetta che il Parlamento diventi un organo che viene eletto a trascinamento, per trascinamento rispetto al capo. Ed è qualcosa di inaccettabile”.

Lo dice il relatore di minoranza sulla legge elettorale Riccardo Magi (Piu’ europa), che dopo essere stato espulso dall’aula ha occupato per circa dieci minuti l’emiciclo per poi lasciarlo e conversare con i giornalisti in Transatlantico..

“Ho deciso di lasciare l’aula soltanto perché ho chiesto un incontro con il presidente della Camera e perché temo di essere sospeso proprio durante l’esame della riforma”. Con l’aggravante, sottolinea, “che i partiti che sono nel Parlamento si chiudono dentro e non vogliono che ci siano soggetti più piccoli, soggetti minori, soggetti scomodi, come magari siamo noi — e quello per il tipo di battaglie e di lotte che portiamo avanti —, che possano partecipare alla competizione elettorale. E quindi, oltre allo scempio che già è quello dell’impianto di questa legge, che è una legge che va oltre la legge truffa, ricorda la legge Acerbo del 1923, perché è una legge che trasforma una minoranza del Paese in una maggioranza in Parlamento. Quindi è una legge profondamente antidemocratica, plebiscitaria”.

A tutto questo, dice ancora, “aggiungono il fatto che decidono discrezionalmente, arbitrariamente, chi può partecipare alle elezioni e chi invece deve superare un percorso a ostacoli attraverso la raccolta delle firme. In base a quale criterio? Non si capisce, è un criterio di simpatia politica. Lupi, che ha preso 250.000 voti, lo 0,9, avendo fatto i gruppi con i deputati prestati da Fratelli d’Italia, può partecipare. Più Europa, che ha totalizzato 820.000 voti, 2,9, deve dimostrare di non essere una lista civetta. Allora, noi abbiamo fatto una proposta di riforma strutturale attraverso la firma digitale, che già è realtà per i referendum, per le leggi di iniziativa popolare. Ci siamo sentiti dire incredibilmente dalla ministra Casellati che ci… il no è dovuto al fatto che ci sarebbe il rischio di abusi. Ma scusate, quando i cittadini interloquiscono con la pubblica amministrazione, con l’Inps, coi tribunali, con l’Agenzia delle Entrate, con le ASL, ci sono degli abusi? No, ci dovrebbero essere… È il fatto che loro vogliono chiudersi dentro”.

E conclude: “Io non so la ministra Casellati quando abbia raccolto delle firme l’ultima volta. Se vuole la accompagno, viene con me e si esercita in una raccolta delle firme di un mese e mezzo per le strade, magari a febbraio con la neve in giro. Ma noi non vogliamo un privilegio, noi vogliamo una riforma che valga per tutti, valga anche per chi in questo momento non c’è in Parlamento e voglia entrarci: gruppi sociali organizzati, eccetera, che decidono di cimentarsi con la democrazia elettorale. Oggi non lo possono fare perché Casellati, Meloni, Lupi, Tajani glielo vogliono impedire. E su questo noi non abbasseremo la testa e, ovviamente, chiediamo anche a tutte le altre opposizioni di sostenere questa lotta”.

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