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Legge elettorale, Tajani: “Aperti alle preferenze ma prima un confronto nel centrodestra”
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Legge elettorale, Tajani: “Aperti alle preferenze ma prima un confronto nel centrodestra”

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ROMA – Nella riunione di Forza Italia al Senato “si è parlato della legge elettorale, è stato deciso che un eventuale emendamento che inserisca il tema delle preferenze può essere esaminato in maniera positiva. Ma noi vogliamo che prima del deposito dell’emendamento ci sia un confronto tra le forze di centrodestra con l’obiettivo di trovare un accordo, perché anche noi abbiamo alcune cose da proporre per modificare la legge, senza poi doverlo fare in Aula”. Lo ha detto Antonio Tajani a margine della presentazione di Azzurra libertà, la Festa nazionale di Forza Italia giovani. “Quindi- ha aggiunto- prima della presentazione dell’emendamento e degli emendamenti, compresi i nostri, abbiamo già chiesto una riunione. Il vicesegretario Benigni, che segue in nome e per conto del partito la legge elettorale, insieme al responsabile elettorale Battilocchio e al senatore Rosso, vicepresidente del gruppo, hanno chiesto una riunione che ci sarà la prossima settimana in modo da poter far sì che ci sia un accordo di un centrodestra coeso e unito dove siamo pronti in maniera positiva ad ascoltare le richieste di chi vuole inserire le preferenze, ma vogliamo anche fare in modo che alcune nostre richieste vengano accolte con uno spirito costruttivo e positivo, convinti che come al solito il centrodestra troverà un accordo”.

La riunione, ha ripreso Tajani, “sarà la prossima settimana e quindi andiamo coesi come centrodestra e arriveremo in Aula coesi, ne sono sicuro, dopo averámesso a punto i testi che dovranno correggere la legge così come è uscita dalla Camera per poi rimandarla alla Camera. Questo è quello che abbiamo deciso. Il presidente Craxi giustamente ha convocato il gruppo al Senato, tutti i senatori hanno espresso la loro opinione, la loro idea, è uscita la posizione ‘sì, ma’ con la voglia di essere protagonisti di una riforma che deve garantire stabilità al Paese, perché l’obiettivo primo non è il correttivo che si può portare, l’obiettivo primo è quello di garantire stabilità al Paese, che significa favorire investimenti interni, investimenti stranieri e permettere alle imprese di poter pianificare le loro attività e i loro investimenti perché sanno che ci sarà un governo che durerà almeno 5 anni”, ha concluso.
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