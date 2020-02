ROMA (Public Policy) – Spunta un articolo in materia di appalti, per rispondere alla procedura d’infrazione europea 2018/2273. Questa una delle novità contenuta nell’ultima bozza di Legge europea, di cui Public Policy ha preso visione, che dovrebbe arrivare sul tavolo del prossimo pre Cdm, martedì prossimo.

Una modifica interviene sull’articolo 80 del Codice degli appalti per prevedere che un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto anche se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non abbia ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Legge Ue, spunta un articolo che modifica il Codice degli appalti proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento