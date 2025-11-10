l’egitto-al-voto-per-le-elezioni-parlamentari,-urne-aperte

Favorita coalizione filogovernativa che appoggia presidente al-Sisi

Giza, 10 nov. (askanews) – Urne aperte in Egitto per eleggere il nuovo parlamento, che secondo i critici non farà altro che consolidare ulteriormente la presa del potere del presidente Abdel Fattah al-Sisi.L’apertura dei seggi elettorali segna l’inizio di un complesso processo di votazioni che durerà settimane per assegnare 568 dei 596 seggi della Camera bassa, con alcune province che non voteranno per altre due settimane.I restanti 28 parlamentari saranno nominati direttamente da Sisi, l’ex capo dell’esercito che ha preso il potere dopo aver estromesso il defunto presidente islamista Mohamed Morsi nel 2013.Gli egiziani all’estero hanno votato venerdì e sabato. In regioni come Alessandria, gli elettori hanno tempo fino a martedì per votare al primo turno. Alcune regioni, tra cui il Cairo, non voteranno prima del 24 novembre.I risultati definitivi sono attesi entro il 25 dicembre.Metà dei seggi sarà assegnata tramite liste chiuse e l’altra metà da candidati individuali, con un quarto dei seggi riservato alle donne.Il voto parlamentare arriva più di due mesi dopo le elezioni per il Senato, la camera alta, che hanno registrato una bassa affluenza alle urne, pari a circa il 17%.La coalizione filogovernativa “Lista Nazionale per l’Egitto” ha stravinto, presentandosi senza opposizione nella corsa per le liste di partito.Si prevede che la coalizione tornerà a prevalere anche perchè i gruppi di opposizione rimangono divisi. Alcuni partiti si presentano in modo indipendente, mentre altri hanno aderito a liste filo-governative.