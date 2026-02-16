l’egitto-meta-regina-delle-vacanze-d’inverno:-cresce-a-doppia-cifra

I dati di Veratour: crescono prenotazioni e resort

Milano, 16 feb. (askanews) – Mentre l’Italia è avvolta da pioggia e neve, a poche ore di volo, in Egitto il sole splende e le temperature sfiorano i 28 gradi. Non è un caso se fra crociere sul Nilo e Mar Rosso, il Paese africano si conferma tra le mete preferite dai turisti italiani durante l’inverno.Il 2025 si è chiuso con un incremento del +32,7% rispetto all’anno precedente e, anche nei primi mesi del 2026, le prenotazioni registrano segnali positivi, confermando la forza della destinazione.In questo scenario Veratour, tour operator 100 per cento italiano, rafforza la propria presenza aprendo due nuovi resort a Marsa Alam – il Veraclub Vita Resort e l’Utopia Blu – confermando il ruolo chiave dell’Egitto nelle strategie del gruppo, come ha spiegato Stefano Pompili, co-ceo di Veratour dalla convention annuale al Vita Resort che sarà inaugurato il 28 marzo: “Inverno molto positivo, l’Egitto cresce a doppia cifra. Le motivazioni sono molto semplici e chiare: tre ore di volo, sole tutto l’anno e soprattutto un rapporto qualità prezzo eccellente, che va a intercettare una clientela variegata, in particolare di famiglie che d’inverno necessitano di una vacanza di sole”, ha spiegato Pompili.Nei resort, gli ospiti possono godersi animazione, relax, cucina italiana e diverse strutture sportive. E basta un quarto d’ora di fuoristrada per esplorare il deserto alla scoperta della cultura beduina, con escursioni in quad e visite ai bazar ricchi di spezie e artigianato locali.Per chi ama il mondo sottomarino, il Mar Rosso regala fondali spettacolari: barriere coralline popolate da pesci dai colori vivaci e specie uniche, perfette per snorkeling e immersioni.Affacciato su uno dei punti mare più suggestivi di Marsa Alam, il Vita Resort sorge su una baia riparata dal vento da colline di roccia rossa, con spiaggia di sabbia corallina, acque cristalline e accesso diretto al reef tramite un pontile. Situato all’interno del Veraclub Utopia, l’Utopia Blu è un 5 stelle con camere di lusso, ciascuna con accesso diretto e privato a una piscina.Con queste due nuove strutture Veratour consolida un’offerta che guarda già alla prossima estate. “Per la stagione estiva ci aspettiamo sempre un Mar Rosso forte, con Marsa Matrouh che aprirà a maggio nella parte egiziana del Mediterraneo. E poi Grecia, Italia e Spagna andranno forte. L’Italia la mettiamo al primo posto, attraverso i villaggi che abbiamo in Sardegna”, ha concluso il ceo di Veratour Spa