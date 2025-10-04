l’egitto-ospita-a-sharm-le-fazioni-palestinesi-per-una-conferenza-su-gaza

Roma, 4 ott. (askanews) – Inizierà probabilmente domani in Egitto il primo ciclo di colloqui tra Israele e Hamas, la cui sede più probabile sarà la località turistica di Sharm el-Sheikh, sul Mar Rosso. Lo ha riportato l’emittente israeliana Channel 12.

L’Egitto organizzerà una conferenza per le fazioni palestinesi per decidere sul futuro postbellico della Striscia di Gaza, dopo che il movimento integralista islamico palestinese ha accettato di rilasciare gli ostaggi nell’ambito di un piano di cessate-il- fuoco degli Stati Uniti. Lo ha dichiarato un alto funzionario di Hamas. L’Egitto ospiterà un “dialogo intra-palestinese sull’unità palestinese e il futuro di Gaza, inclusa l’amministrazione della Striscia di Gaza”, ha dichiarato il funzionario alla France Presse.

Hamas ha dichiarato ieri che avrebbe rilasciato gli ostaggi detenuti a Gaza nell’ambito del piano di cessate il fuoco del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, ma non ha affrontato la questione del suo disarmo e del suo esilio dal territorio palestinese dopo la fine della guerra.