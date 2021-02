L’elicottero di  Kobe Bryant precipitò “per colpa del pilota”

AGI – Kobe Bryant, la figlia Gianna e gli altri sette a bordo dell’elicottero che si schiantò il 26 gennaio di un anno fa vicino a Los Angeles, si sarebbero potuti salvare se il pilota non avesse violato le regole di volo, spingendo l’elicottero “oltre i limiti”, nonostante le brutte condizioni del tempo. Ma Ara Zobayan, questo il nome del pilota, forse voleva dimostrare a un cliente eccezionale come Bryant, uno dei più grandi giocatori di basket di sempre, di essere all’altezza del compito anche in una situazione al limite. E’ la conclusione a cui sono giunti gli investigatori dell’agenzia federale del National Transportation Safety Board,

