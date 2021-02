L’eliminazione dall’Europa League sblocca il recupero: c’è la data per Juve-Napoli

L’amara eliminazione dall’Europa League del Napoli ha dei risvolti anche sul campionato, in termini di recuperi. La sconfitta col Granada nel doppio confronto, per il 3-2 complessivo, ha infatti sbloccato delle date per disputare la famosa partita con la Juventus. Questo dopo la vittoria in tribunale in seguito al 3-0 a tavolino.

JUVENTUS-NAPOLI, C’E’ LA DATA

Secondo quanto riportato da ANSA infatti, l’eliminazione del Napoli dall’Europa League già ai sedicesimi per mano del non irresistibile Granada fornisce l’ancora di salvezza alla Lega Serie A e a tutto il calcio italiano per poter fissare la data del recupero della partita dell’Allianz Stadium contro la Juventus, originariamente in programma a inizio ottobre nella terza giornata e rinviata per la nota vicenda dell’Asl con tanto di verdetto del Collegio di Garanzia che ha rovesciato la prima sentenza che parlava di sconfitta a tavolino per i partenopei. Il primo dei Juventus-Napoli stagionali si giocherà come ultima partita. Spunta finalmente la data, l’unica possibile qualora i bianconeri dovessero ribaltare l’esito del doppio confronto col Porto negli ottavi di Champions. Juventus-Napoli si giocherà mercoledì 17 marzo a un orario compreso tra le 15 e le 21, probabilmente con calcio d’inizio alle ore 18.45 come riporta l’Ansa. La Lega Serie A comunicherà a breve l’orario ufficiale.

