L’Eliseo conferma: Macron domani riceve Meloni a Parigi

ROMA – Domani la premier Giorgia Meloni incontrerà a Parigi il presidente Emmanuel Macron, segnando la prima visita della leader di Fratelli d’Italia all’Eliseo in qualità di capo del governo. Lo conferma la presidenza francese, riferendo che l’incontro ha come obiettivo il rilancio delle “relazioni bilaterali” e “l’attuazione del Trattato del Quirinale”, firmato nel 2021 tra Roma e Parigi.

Meloni e Macron “discuteranno di questioni europee e approfitteranno di questo incontro per preparare il Consiglio europeo che si terrà a Bruxelles giovedì 29 e venerdì 30 giugno”. In agenda, come si apprende ancora dalla nota dell’Eliseo, “anche il vertice Nato di Vilnius, in Lituania, il prossimo martedì 11 e mercoledì 12 luglio 2023. Il colloquio sarà l’occasione per riaffermare il comune sostegno all’Ucraina”.

SUPERATE LE TENSIONI DIPLOMATICHE

La conferma del viaggio di Meloni sembra mettere definitivamente una pietra sopra le tensioni diplomatiche scatenate nelle scorse settimane dalle dichiarazioni del ministro dell’Interno Gerald Darmanin. Quest’ultimo aveva definito Meloni “incapace di gestire i flussi migratori”, parole che in un primo momento avevano spinto il ministro degli Esteri Antonio Tajano ad annullare la sua visita nell’Esagono, prevista per quel giorno.

La premier italiana e il presidente francese tuttavia si sono già incontrati varie volte: Macron venne in visita a Roma subito dopo l’insediamento del governo guidato da Meloni, nell’autunno scorso, e poi ci sono stati i vari appuntamenti internazionali, come quelli a livello Ue e il G7 in Giappone.

