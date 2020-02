L’emergenza coronavirus irrompe a Montecitorio

Una mascherina fa la sua comparsa in Aula. E i deputati leghisti chiedono alla presidenza di Montecitorio di capire quanti colleghi sono impossibilitati ad essere presenti a causa della quarantena disposta in alcune zone della Lombardia e del Veneto. Al momento, è certa l’assenza del deputato della Lega Guido Guidesi, residente a Codogno e, dunque, ‘in quarantena‘.

Il deputato in ‘quarantena’

“L’assenza dell’onorevole non osta al regolare funzionamento di questa Camera, ma verrà posta all’attenzione della Giunta del Regolamento in quanto si tratta di una fattispecie che non si è mai verificata”, ha garantito il presidente di turno,

