L’emulatore di Mac OS 8 è disponibile come app scaricabile

Mac OS 8, è ora un’app che possiamo scaricare e installare su macOS, Windows e Linux.

Lo sviluppatore Felix Rieseberg ha trasformato Mac OS 8 in un’unica app scaricabile per i moderni dispositivi macOS, Windows e Linux. Dopo aver precedentemente trasformato Windows 95 in un’app nel 2018, Rieseberg ha rivolto la sua attenzione alla trasformazione di un’intera Macintosh Quadra del 1991 con Mac OS 8.1 in un’unica app Electron.

L’app, chiamata “macintosh.js“,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo L’emulatore di Mac OS 8 è disponibile come app scaricabile proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento