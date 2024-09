L’endorsement social della “gattara” Taylor Swift per Kamala Harris. Trump nei guai

ROMA – Donald Trump aveva appena finito di perdere, anche male, il dibattito televisivo con Kamala Harris, che gli arrivava il secondo colpo, quello paradossalmente più pesante: l’endorsement di Taylor Swift “for Kamala”. Con tanto di firma polemica: “Childless Cat Lady”, ovvero “la gattara senza figli” con esplicito riferimento alla intervista del 2021 a Fox News di J.D. Vance, in cui il candidato Repubblicano alla vicepresidenza aveva detto che gli Stati Uniti erano governati da “un gruppo di gattare senza figli che non sono soddisfatte della propria vita e delle scelte che hanno fatto, e vogliono rendere il resto del paese ugualmente infelice”.

Se il dibattito tv potrebbe anche spostare pochi voti, la discesa in campo così palese della superstar più famosa e influente del pianeta a favore di Harris è una mazzata, per Trump. Swift ha una fanbase non solo oceanica, ma estremamente attiva. Solo su Instagram ha 283 milioni di follower.

“Come molti di voi – ha scritto Swift – ho guardato il dibattito stasera. Io darò il mio voto a Kamala Harris nelle elezioni presidenziali 2024. Voterò per Kamala Harris perché lei lotta per i diritti e le cause in cui credo, e che hanno bisogno di una guerriera per sostenerle. Penso che sia ferma, sia una leader e credo che possiamo fare molto di più in questo Paese se saremo guidati dalla calma e non dal caos. Sono molto rincuorata e impressionata dalla sua scelta di aver indicato come compagno Tim Walz, che si è schierato in difesa dei diritti Lgbtq+, la fecondazione in vitro e i diritti delle donne a decidere del proprio corpo”. Dopo appena tre minuti dall’uscita, il post aveva già accumulato più di un milione di like.

Trump era inciampato nella cantante – notoriamente Dem – pubblicando sul suo social network Truth quattro immagini fake realizzate con l’intelligenza artificiale che potevano ingannevolmente far pensare ad un appoggio alla sua candidatura. Swift ha colto la palla al balzo e ha rilanciato, su Instagram: “Ho capito che devo essere molto trasparente sui miei piani per queste elezioni come elettrice. Il modo più semplice per combattere la disinformazione è con la verità”.

L’articolo L’endorsement social della “gattara” Taylor Swift per Kamala Harris. Trump nei guai proviene da Agenzia Dire.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it