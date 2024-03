Lenny Kravitz scopre la stella sulla Walk of Fame: la battuta della figlia

(Adnkronos) – Lenny Kravitz, il celebre musicista e icona del rock che il prossimo 26 maggio compirà sessant’anni, è stato onorato con la 2.774esima stella sulla Walk of Fame di Hollywood. Alla cerimonia, che si è svolta ieri di fronte alla storica Capitol Records Tower, erano presenti l’attore premio Oscar e amico Denzel Washington e la figlia di Kravitz, Zoë Kravitz, nata nel 1988 dal rapporto con la ex moglie Lisa Bonet, che ha preso affettuosamente in giro il padre per la sua passione per le maglie a rete.

“Essere tua figlia è una delle avventure più incredibili della mia vita. Ho visto l’incredibile dedizione alla tua arte. Ma soprattutto, ho visto attraverso le tue maglie. La tua relazione con la maglia a rete è probabilmente la più lunga che hai avuto”, ha detto Zoë tra le risate del padre e di tutti i presenti.

“Non avrei mai pensato di ricevere una stella sulla Walk Of Fame. Riceverla adesso sembra una cosa così surreale e ne sono davvero grato”, ha dichiarato Kravitz che ha vinto quattro Grammy Awards e recentemente è stato onorato con il ‘Music Icon Award’ ai People’s Choice Awards 2024.