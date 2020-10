Dieci storie di donne, con la tecnologia come mezzo per diffondere il messaggio. Si chiama New Realities il progetto sposato da Lenovo, con il sostegno di Girl Up, l’iniziativa di uguaglianza di genere della Fondazione delle Nazioni Unite (UNF) e della regista e sceneggiatrice Ava DuVernay. Si tratta insomma presenta di una produzione artistica immersiva che celebra l’impegno di giovani donne che utilizzano le tecnologie intelligenti per portare alla luce e contribuire a risolvere problematiche sociali a livello globale. Generando empatia.

Quest’ultimo obbiettivo è sicuramente raggiunto grazie a Aisha Coulibaly, una giovane imprenditrice nata a Foggia da papà ivoriano che ha lanciato la web-app Mygrants.

L’articolo Lenovo e New Realities per le donne, la storia di Aisha proviene da Notiziedi.

