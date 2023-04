Lenovo lancia nuova gamma di laptop Yoga: leggeri ed efficienti

Il prodotto di punta è il nuovo Yoga Pro 9i

Milano, 2 apr. (askanews) – Lenovo ha presentato la nuova generazione di laptop Windows 11 Yoga che offre prestazioni potenziate, versatilità e mobilità in un design elegante e leggero, e che sono stati pensati per i content creator. La serie Yoga è un ecosistema di device che guarda alla sostenibilità che include i seguenti modelli: Lenovo Yoga Pro 9i, il laptop più rappresentativo della nuova gamma, disponibile in due dimensioni dello schermo (14,5″ e 16″, gen 8), una soluzione ingegneristica innovativa con funzionalità migliorate come Lenovo X Power, display PureSight Pro e una gamma di funzionalità nuove e aggiornate.

Il sottile, leggero ed elegante Yoga Slim 7 (14,5″, 8) “offre agli utenti maggiore potenza, portabilità una durata della batteria migliore che mai”. “Ideale per i creatori di contenuti multi-tasking”, Yoga Pro 7 (14,5″, 8) e Yoga Pro 7i (14,5″, 8) offrono entrambi prestazioni avanzate in un design elegante. Comfort e design all’avanguardia in un laptop convertibile 2-in-1 “particolarmente versatile”, lo Yoga 7 (disponibile con schermo da 14″ e 16″, gen 8) vuole offrire massima flessibilità. Il rinnovato Yoga Slim 6 (14″, 8), infine, è disponibile con i nuovi processori AMD Ryzen 7000, per prestazioni ed efficienza in un dispositivo super sottile.

Dotata di Windows 11, questa generazione di laptop Yoga vanta miglioramenti apportati a Lenovo X Power che spinge le prestazioni del PC al massimo dentro uno chassis sottile, agli aggiornamenti nei display con tecnologia PureSight e alla Premium Suite: una suite di nuove e aggiornate funzionalità, a cui si aggiunge la tastiera Yoga con copritasti piatti più grandi progettati per il comfort e l’efficienza durante la digitazione.

“In uno scenario in cui si afferma sempre di più l’ambiente ibrido, i content creator hanno l’esigenza di creare sempre e ovunque, anche in movimento, dalla realizzazione di video alla progettazione di grafica”, ha commentato Jun Ouyang, Vice President and General Manager of the Consumer Business Segment, Intelligent Devices Group, Lenovo. “I nuovi laptop premium Yoga Pro di Lenovo sono realizzati per questa generazione. Combinano prestazioni e portabilità, come il nuovo incredibile display mini-LED PureSight Pro e una tastiera rinnovata, per dare agli utenti un’esperienza d’uso di assoluta eccellenza”.

Progettata per offrire un’esperienza premium, la linea Yoga Pro è la più potente della gamma di laptop Yoga nel formato laptop tradizionale. Offrendo le massime prestazioni senza rinunciare alla portabilità, la linea Yoga Pro consente agli utenti di creare e consumare contenuti ovunque e ogni volta che ne hanno bisogno. Questa generazione dispone di una versione aggiornata di Lenovo X Power, un set di funzionalità hardware e software che lavorano insieme per un’esperienza creativa più rapida e fluida.

Lenovo X Power combinato con le schede grafiche GPU NVIDIA GeForce RTX serie 40 e le funzionalità di IA per migliorare le prestazioni e la stabilità, consentono ai content creator di utilizzare con sicurezza le più esigenti applicazioni di rendering. Inoltre, i nuovi display mini-LED PureSight Pro disponibili su Yoga Pro 9i (14,5″ e 16″, 8) offrono un’esperienza ancora più nitida e realistica, con una precisione del colore senza precedenti. L’inclusione dello spazio di colore DCI-P3 al 100% e Adobe RGB al 100% permette di coprire una gamma di colori molto più ampia e immagini più vivaci, mentre l’opzione Mini LED offre ben 1200 nit, consentendo ai content creator di lavorare comodamente in quasi tutti gli ambienti, interni ed esterni.

Aggiornata e disponibile anche in Yoga Pro 9i (14,5″ e 16″, 8), Yoga Pro 7 (14,5″, 8), Yoga Pro 7i (14,5″, 8) e Yoga Slim 7 (14,5″, 8), è la nuova Lenovo Premium Suite4, una serie di funzionalità hardware nuove e aggiornate progettate per migliorare l’esperienza con i laptop Yoga. I laptop con Lenovo Premium Suite4 integrano quattro microfoni per una migliore esperienza durante le videocall, quattro altoparlanti con riduzione del rumore, ventole più silenziose e un trackpad più grande per una interazione più semplice con i contenuti e una migliore efficienza complessiva.

Tutti i laptop Yoga sono dotati di Lenovo AI Engine+, che offre agli utenti maggiore rapidità in termini di prestazioni, con la possibilità di gestione intelligente delle necessità di alimentazione o ricarica in base a ciò che stanno facendo con il proprio dispositivo. Anche Lenovo AI Engine+ include Lenovo Intelligent Sense e Integrated Security, per mantenere le prestazioni fluide, senza interruzioni e dare maggiore protezione all’utente.

Il prodotto di punta della nuova gamma è Yoga Pro 9i. Realizzato per i content creator più esigenti, Yoga Pro 9i di ottava generazione viene fornito con Windows 11 e processori mobile Intel Core fino alla tredicesima generazione, una soluzione GPU per laptop NVIDIA RTX 4070, insieme a una maggiore capacità termica per fornire agli utenti un laptop potente. Che si tratti di modificare o eseguire il rendering di video, eseguire un’intensa modellazione 3D o progettare grafica, i creator possono aspettarsi un’esperienza fluida e senza stress.

Disponibile in due colori, Tidal Teal e Storm Grey, Yoga Pro 9i offre anche un display PureSight Pro3 in entrambi gli schermi da 14,5 pollici e 16 pollici. Con il modello da 16 pollici con risoluzione fino a 3,2 K, luminosità di 1200 nit, frequenza di aggiornamento a 165 Hz, una tripla gamma di colori di 100% DCI-P3, 100% sRGB e 100% Adobe RGB, immagini nitide, uniformi e realistiche che attirano l’attenzione di chi vuole creare contneuti di grande qualità. Le funzionalità nuove e aggiornate di Lenovo Premium Suite4 offrono agli utenti un’esperienza Yoga Pro 9i migliorata, sia che si tratti della disponibilità di quattro microfoni con cancellazione del rumore in modo che gli utenti possano essere online ovunque o delle ventole più silenziose per ridurre la rumorosità. Unire il comfort alla produttività è possibile anche con la nuova tastiera Yoga da 1,5 mm, con una capsula di rivestimento da 0,3 mm che dona facilità d’uso e comfort, e il trackpad più grande per una maggiore efficienza nell’interazione con i contenuti. È dotato di webcam da 5MP per videochiamate con immagini di continua a leggere sul sito di riferimento