Leonardo al simposio di Firenze per i 100 anni dell’Aeronautica Militare

Cioffi: un secolo di storia con obiettivi comuni nell’interesse del Paese

Firenze, 15 feb. (askanews) – “Quella con l’Aeronautica Militare è una proficua collaborazione basata su sinergia e valorizzazione di professionalità e competenze che hanno consolidato nel tempo un modello di successo apprezzatto dalle Forze Aeree di tutto il mondo”.

Così Lucio Valerio Cioffi, direttore generale di Leonardo Group, parlando a margine del simposio storico organizzato il 15 febbraio 2023 a Firenze per dare il via alle celebrazioni per i 100 anni dell’Aeronautica Militare.

“È fondamentale, per esempio, dire come Leonardo e l’Aeronautica Militare, con un’idea vincente, hanno identificato il sillabus italiano dell’addestramento come un modello di tecnologie e competenze nazionali – ha spiegato – ed ecco che nasce l’IFTS, l’International Flight Training School che porta a far sì che la capacità di addestrare, tipica dell’Areonautica, si unisca alla capacità distintiva di Leonardo nella progettazione e creazione di sistemi di addestramento, reali e virtuali, creando, appunto, il modello italiano di addestramento. Nella base di Decimomannu, in Sardegna, giovani piloti di tutto il mondo – e i giovani piloti di oggi sono i futuri Capi di Stato Maggiore di domani – creiamo il futuro con i piedi nel presente. Io credo che Leonardo innova perché ha il dovere di innovare; è un nostro dovere che dobbiamo portare avanti e questa festa dei 100 anni rappresenta un ulteriore momento di reciproca crescita costruttiva e di confronto tra la nostra azienda e l’Aeronautica Militare”.

