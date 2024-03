leonardo-ha-consegnato-alla-slovenia-il-primo-di-due-aerei-bimotori-c-27j-“spartan”

Successo Made in Italy, l’aereo ha raggiunto 250mila ore di volo in tutto il mondo

Brezice (Slovenia), 20 dic. (askanews) – Il primo di due aerei bimotori da trasporto italiani C-27J “Spartan” Next Generation, costruiti dalla Leonardo, è stato consegnato al Ministero della Difesa sloveno in seguito a un accordo intergovernativo firmato il 17 novembre 2021.Il velivolo è equipaggiato con avionica avanzata dotata di glass cockpit con cinque schermi multifunzione a colori, può essere rifornito in volo ed è dotato di nuove winglet alle estremità alari che ne accrescono le prestazioni aerodinamiche. Inoltre può operare da piste corte o semiprepararate in ambienti cosiddetti “non permissivi”.Questo velivolo Made in Italy è stato scelto dalle Forze aeree di 17 Paesi in tutto il mondo e, naturalmente, assieme al C-130J, costituisce l’ossatura della 46esima Brigata Aerea, reparto di trasporto tattico dell’Aeronautica Militare.Un successo commerciale celebrato, proprio in questi giorni, con il raggiungimento delle 250mila ore di volo.