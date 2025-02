Leonardo Hotels alla Bit 2025, due nuove strutture in arrivo a Roma

Tra le novità partnership e le certificazioni Green Key

Milano, 11 feb. (askanews) – Alla sua prima presenza alla Borsa internazionale del turismo di Milano, Leonardo Hotels ha presentato le sue novità per il 2025, a partire dalle due nuove strutture di prossima apertura, il NYX Hotel Rome e del Leonardo Boutique Hotel Rome Monti, le novità nell’ambito della sostenibilità e le tre partnership strategiche con Italo, Europcar e Rinascente, che dai viaggi in treno, lo shopping in città fino alla mobilità locale, permetteranno di offrire agli ospiti esperienze personalizzate.

La Bit 2025 è “una vetrina perfetta per presentare le nostre nuove strutture, i traguardi raggiunti nell’ambito della sostenibilità e le collaborazioni strategiche avviate con Rinascente, Europcar e Italo”, ha affermato Raphael Carmon, Country General Manager Italy, France & Hungary di Leonardo Hotels. “Leonardo Hotels – ha aggiunto Carmon, che ha sottolineato l’importanza del mercato italiano – ha registrato una crescita significativa nel 2024, consolidando la propria presenza sul mercato italiano e internazionale: il gruppo ha superato i 40 milioni di euro di fatturato (in total revenue) nel 2023, con un incremento del 5% nel 2024”. Per il 2025, l’obiettivo è di raggiungere i 60 milioni di euro. Dal 2023, Leonardo Hotels ha mantenuto un tasso di occupazione medio dell’85% su base annua. Per il 2025 è prevista un’occupazione dell’86%.

Il Leonardo Boutique Hotel Rome Monti, aperto dal 1° Febbraio, dispone di 80 camere elegantemente rinnovate, una spa attrezzata con sauna, bagno turco e whirlpool, oltre a una corte interna che offrirà agli ospiti uno spazio accogliente per momenti di relax. La posizione strategica, nel cuore del quartiere Monti e a pochi passi dal Colosseo e Piazza di Spagna, rende l’hotel ideale per chi desidera unire l’esperienza business a quella leisure.

Il NYX Hotel Rome, la cui apertura è prevista per l’estate prossima, è situato nel quartiere Prati, a breve distanza dal Vaticano e da Castel Sant’Angelo, offrirà oltre 300 camere, un ristorante, un bar, una terrazza interna e spazi meeting modulabili, con un design contemporaneo e da un’attenzione all’arte e alla cultura locale, in linea con l’identità innovativa del marchio NYX.

Con l’ingresso del NYX Hotel Rome, Leonardo Hotels rafforza la sua offerta nel segmento MICE, proponendo spazi meeting sempre più innovativi e diversificati in tutte le sue destinazioni. Il NYX Hotel Rome si aggiunge al portfolio delle strutture Leonardo Hotels già consolidate nel segmento MICE a Milano, Verona, Venezia e Lago di Garda.

Alla Bit è stata presentata anche la partnership tra Leonardo Hotels e Italo, nata con l’obiettivo di rendere l’esperienza del viaggio più completa, conveniente e vantaggiosa per il cliente Italo Più. Da un lato sarà possibile beneficiare di tariffe vantaggiose per soggiornare nelle strutture italiane di Leonardo Hotels prenotabili direttamente sul sito del gruppo tramite un codice promozionale dedicato; dall’altro, avranno la possibilità di accumulare punti fedeltà Italo Più per ogni euro speso nel soggiorno in hotel. Analogamente, i clienti Leonardo Hotels che si iscrivono al programma Italo Più potranno usufruire di vantaggi esclusivi sull’acquisto dei biglietti ferroviari.

La collaborazione con Rinascente prevede una carta di benvenuto per lo shopping negli store Rinascente con uno sconto del 15% utilizzabile nei negozi fisici, online e tramite il servizio On Demand Chat&Shop che consente di fare acquisti a distanza con consegna diretta in hotel o presso indirizzi specificati. A Roma e Milano, Rinascente inoltre mette a disposizione masterclass su prenotazione dedicate a enogastronomia, moda e beauty, trattamenti di bellezza personalizzati e gratuiti, e un servizio di personal shopper gratuito che include la preselezione di articoli, fitting room privata, catering service dedicato e la consegna degli acquisti direttamente in hotel.

La partnership con Europcar, invece, è stata pensata per offrire ai clienti Leonardo Hotels soluzioni di mobilità vantaggiose e personalizzate: iclienti Leonardo Hotels potranno noleggiare veicoli a tariffe agevolate direttamente presso la reception delle strutture.

Tra gli sviluppi più rilevanti del 2025 c’è l’assegnazione della certificazione Green Key al Leonardo Hotel Royal Venice Mestre e Leonardo Boutique Hotel Opera Paris, un prestigioso attestato internazionale che valorizza l’impegno delle strutture nell’adozione di pratiche sostenibili e responsabili nei confronti dell’ambiente. Questo riconoscimento si inserisce nel più ampio percorso di sostenibilità di Leonardo Hotels, che attraverso la sua strategia ESG (Environmental, Social, and Governance) ha definito una serie di azioni volte alla riduzione dell’impatto ambientale, alla gestione efficiente delle risorse e alla promozione di un turismo responsabile.

Leonardo Hotels è uno dei principali operatori nel settore dell’ospitalità presente in 21 Paesi e 132 destinazioni. Il gruppo gestisce oltre 300 hotel e più di 50.000 camere, continuando a crescere rapidamente e rafforzando la sua presenza in Europa. Tra i Paesi dove opera figurano Germania, Austria, Svizzera, Polonia, Repubblica Ceca, Ungheria, Romania, Spagna, Italia, Francia, Regno Unito, Irlanda, Paesi Bassi, Cipro, Belgio e Grecia.

La divisione Italia di Leonardo Hotels è parte di Leonardo Hotels Central Europe, che con l’headquarter a Berlino, gestisce un portfolio di oltre 110 hotels in 48 destinazioni e 10 Paesi.