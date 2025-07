Leone XIV e il dialogo con la Russia: custodire più che mai lo ‘spirito di Helsinki’

ROMA – “Oggi più che mai è indispensabile custodire lo ‘Spirito di Helsinki’, perseverare nel dialogo, rafforzare la cooperazione, e fare della diplomazia la via privilegiata per prevenire e risolvere i conflitti”. Lo ha detto papa Leone XIV, durante l’udienza del mercoledì. Un riferimento, il suo, al cinquantennale della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (Csce). Il primo agosto 1975, nella capitale finlandese, furono firmati gli Accordi di Helsinki: 33 Paesi del Vecchio continente, membri della Nato e del Patto di Varsavia, con l’Unione Sovietica e anche gli Stati Uniti, aderirono a una piattaforma in dieci punti. Con Gerald Ford, Giscard Valery d’Estaing, Helmut Schmidt e Leonid Brezhnev, per l’Italia partecipò Aldo Moro. Al centro degli Accordi collaborazione tra i governi di est e ovest per la tutela delle libertà fondamentali e i diritti umani, l’inviolabilità delle frontiere, l’autodeterminazione dei popoli e la risoluzione pacifica delle controversie internazionali.Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it