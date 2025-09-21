leone-xiv:-non-vogliamo-essere-remissivi-a-violenza-contro-popoli

Roma, 21 set. (askanews) – “Vi incoraggio a perseverare con speranza in un tempo seriamente minacciato dalla guerra. Interi popoli vengono oggi schiacciati dalla violenza e ancor più da una spudorata indifferenza, che li abbandona a un destino di miseria. Davanti a questi drammi, non vogliamo essere remissivi, ma annunciare con la parola e con le opere che Gesù è il Salvatore del mondo, Colui che ci libera da ogni male”. Lo ha detto il Papa Leone XIV nell’omelia alla messa nella Chiesa di Sant’Anna in Vaticano.

“Il suo Spirito – ha aggiunto – converta i nostri cuori affinché, nutriti dall’Eucaristia, supremo tesoro della Chiesa, possiamo diventare testimoni di carità e di pace”.