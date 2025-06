leone-xiv-sulla-papamobile-in-san-pietro-per-il-giubileo-dello-sport:-“basta-guerre”

ROMA – Messa a San Pietro per il Giubileo dello Sport. La celebrazione sarebbe dovuta avvenire in Piazza ma, a causa delle alte temperature che si stano registrando a Roma, è stata spostata nella Basilica.

Al termine, Papa Leone XVI non ha però voluto rinunciare a salutare le migliaia di pellegrini accorsi anche per l’Angelus e così ha fatto un giro in Piazza San Pietro con la papamobile scoperta per dare la benedizione da vicino ai tanti fedeli.

Per il Giubileo dello sport in Vaticano da stamani sono giunti campioni e atleti di varie discipline, dirigenti e operatori sportivi, rappresentanti di federazioni, comitati, associazioni.

L’APPELLO PER LA PACE IN MO E UCRAINA

“Rinnovo l’appello ai combattenti affinché si fermino, proteggano i civili e intraprendano un dialogo per la pace – ha detto il Santo Padre – . Esorto la comunità internazionale a intensificare gli sforzi per fornire almeno l’assistenza essenziale alla popolazione duramente colpita dalla grave crisi umanitaria. Continuiamo a pregare per la pace in Medio Oriente, in Ucraina e nel mondo intero”.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it