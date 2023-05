Lepore: a Bologna in arrivo un’agenzia sociale per l’affitto

“Per favorire incontro domanda e offerta dei molti immobili sfitti”

Roma, 11 mag. (askanews) – “A Bologna intendiamo mettere in campo con l’università un’agenzia sociale per l’affitto per favorire l’incontro tra domanda e offerta dei molti immobili non utilizzati e garantire anche le piccole proprietà”. Così il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, intervenendo ad Agorà su Rai 3, parlando del caro affitti.

“Abbiamo proposto una legge per mettere un tetto gli affitti brevi perché, in questo momento, anche se abbassiamo l’Imu sui canoni concordati, gli affitti brevi sono più competitivi e quindi molte persone si stanno spostando proprio del canone concordato gli affitti brevi”, ha aggiunto Lepore.

“Abbiamo anche proposto l’uso delle caserme dismesse” da trasformare in appartamenti sociali e per gli studenti, ha proseguito il sindaco di Bologna, ricordando che ci sono “le risorse del Pnrr, 209 miliardi che vanno spesi per fare cose importanti. Noi, come comune di Bologna, ne stiamo utilizzando 110 milioni per acquisire delle aree ferroviarie dismesse dove realizzeremo alloggi sociali e studentati”.

continua a leggere sul sito di riferimento