L’Eredità oggi, 3 ottobre 2020 non va in onda: svelato il motivo dell’assenza

L’Eredità questa sera, 3 ottobre 2020, non va in onda. Come mai il game quiz di Flavio Insinna, in onda tutte le sere su Rai 1, non è presente nel palinsesto dell’ammiraglia Rai? Cosa è accaduto e soprattutto cosa va in onda al suo posto a partire dalle 18:50 circa? Ecco svelato il cambio di palinsesto ed il motivo per cui l’appassionante trasmissione, che tiene incollati alla tv milioni e milioni di telespettatori, mancherà all’appuntamento con i suoi fan.

L’Eredità oggi non va in onda: tutta colpa delle celebrazioni per Dante

La nuova stagione de l’Eredità ha preso il via solo lunedì 28 settembre 2020 e, nemmeno ad una settimana dalla messa in onda, salta già la sua regolare programmazione. Questa sera, sabato 2 ottobre 2020, infatti, il consueto appuntamento con il game quiz di Flavio Insinna, in onda dalle 18:50 circa su Rai 1, non vi sarà.

Perché? Come mai questa sospensione? Tutta colpa di un concerto.

Ebbene dalle 18:45 in poi la bacchetta del Maestro Riccardo Muti darà il via all’anniversario del sommo poeta, Dante Alighieri. Proprio così, con la diretta su Rai 1 si apriranno le celebrazioni per il 700esimo anniversario della scomparsa dell’autore della Divina Commedia.

Il “Concerto per Dante” in programma nel cortile d’onore del Quirinale, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e delle alte cariche dello Stato, vedrà coinvolti: l’ Orchestra Giovanile “Luigi Cherubini”, il coro dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia e – come già annunciato – il Maestro Muti.

Verranno eseguite musiche come: il Te Deum in do maggiore per coro e orchestra Hob XXIIIc:2 di Franz Joseph Haydn, il mottetto in re maggiore Ave Verum Corpus K 618 di Wolfgang Amadeus Mozart e le Laudi alla Vergine Maria per coro femminile di Giuseppe Verdi, tratte dal Canto XXXIII del Paradiso di Dante.

Quando tornerà ad andare in onda L’Eredità?

Da domenica 4 ottobre 2020 il programma di Flavio Insinna riprenderà ad andare in onda regolarmente tutte le sere e a tener così compagnia ai telespettatori. Domanda dopo domanda i fan del game potranno tentare di indovinare tutte le risposte e mettersi alla prova con la fatidica Ghigliottina.

Domenica sera ritroveremo infine la campionessa Viola che nella puntata di venerdì ha portato a casa ben 52500 euro.

