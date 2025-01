L'”Escape the Internet Tour 2025″ sbarca a Milano

I tre giganti della musica di YouTube in concerto il 30 gennaio

Milano, 5 gen. (askanews) – I chitarristi Bernth e Ola Englund, insieme al bassista Charles Berthoud, portano il loro straordinario talento oltre i confini del web con l'”Escape the Internet Tour 2025″. Dopo aver conquistato milioni di visualizzazioni su YouTube, i tre musicisti annunciano una serie di date in Europa, tra cui un imperdibile appuntamento italiano: il 30 gennaio alla Santeria Toscana 31 di Milano. Bernth, chitarrista austriaco con all’attivo collaborazioni che spaziano dall’heavy metal alla musica classica, vanta oltre un milione di iscritti su YouTube grazie ai suoi contenuti didattici e alle spettacolari tecniche di tapping. Ola Englund, svedese e fondatore del marchio Solar Guitars, è conosciuto per i suoi suoni metal innovativi e per aver suonato con band come The Haunted e Feared. Charles Berthoud, considerato uno dei bassisti più virtuosi della scena contemporanea, ha rivoluzionato lo strumento con le sue linee di basso a due mani e supera il milione di follower online. “Escape the Internet Tour 2025” è un’occasione irripetibile per chi desidera vedere questi tre giovani giganti di YouTube all’opera sullo stesso palco, tra assoli incredibili e sperimentazioni sonore che promettono di ridefinire i confini dell’esibizione live. Per celebrare questo tour, i tre musicisti hanno inoltre pubblicato un singolo, disponibile sui loro canali social e sulle piattaforme di streaming, intitolato, appunto, “Escape the Internet”. I biglietti per la data milanese sono disponibili su MC2Live.it e Vivaticket.com.