L’esercito americano sta costruendo l’arma laser più potente del mondo

AGI – L’esercito degli Stati Uniti sta costruendo un’arma laser oltre un milione di volte più potente di qualsiasi altra usata prima, anche se, poiché fornisce impulsi brevi, l’energia complessiva coinvolta è bassa.

Le armi laser esistenti producono un raggio continuo che viene mantenuto su un bersaglio, come un drone o un missile, fino a quando non si scioglie: il primo è stato schierato dalla Marina degli Stati Uniti nel 2014. Secondo quanto riportat dal New Scientist, la nuova arma, nota come “Tactical Ultrashort Pulsed Laser for Army Platforms”, sarebbe più simile ai laser dei film di fantascienza,

