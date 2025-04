l’esercito-israeliano-bombarda-beirut:-“colpita-una-roccaforte-di-hezbollah”

ROMA – Un edificio nella zona sud di Beirut, in Libano, è stato colpito dall’esercito israeliano nella giornata di oggi.

Su X, l’Idf riferisce di aver “colpito un sito infrastrutturale terroristico contenente missili di precisione di Hezbollah nella zona di Dahieh, una roccaforte terroristica chiave di Hezbollah a Beirut”. I militari aggiungono: “Lo stoccaggio di missili da parte di Hezbollah in questo sito infrastrutturale costituisce una palese violazione degli accordi tra Israele e Libano, sfrutta la popolazione civile libanese come scudo umano e rappresenta una minaccia per lo Stato di Israele e i suoi civili”.

“Prima dell’attacco- spiegano- sono state adottate misure per ridurre il rischio di danni ai civili non coinvolti, tra cui l’invio di avvisi preventivi alla popolazione civile nella zona e l’impiego di munizioni di precisione. Le IDF continueranno a operare per eliminare ogni minaccia allo Stato di Israele”.

Israel just bombed a residential neighborhood in Beirut, violated Security Council resolution SCR 1701, the ceasefire agreement, and international law with absolutely no consequences.

This is another war crime and the International Criminal Court remains silent. pic.twitter.com/gPlssIB6zE

— Mohamad Safa (@mhdksafa) April 27, 2025