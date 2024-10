L’esercito israeliano: l’Iran ha lanciato missili. Esplosioni udite a Tel Aviv e Gerusalemme

“L’Idf sta facendo e farà tutto il necessario per proteggere i civili dello Stato di Israele” Roma, 1 ott. (askanews) – L’esercito israeliano ha annunciato che l’Iran ha lanciato “poco fa missili dall’Iran verso lo Stato di Israele”. “Poco fa, sono stati lanciati missili dall’Iran verso lo Stato di Israele. Rimanete vigili e seguite scrupolosamente le istruzioni dell’Home Front Command”, si legge nel comunicato pubblicato sui canali social delle Forze di difesa israeliane (Idf). “L’Idf sta facendo e farà tutto il necessario per proteggere i civili dello Stato di Israele”, ha rimarcato l’esercito. Esplosioni sono state udite a Tel Aviv e Gerusalemme. Lo riporta Haaretz, dopo che l’esercito israeliano ha riferito del lancio di missili dall’Iran verso Israele.

I media israeliani stanno riportando che l’Iran ha lanciato più di 100 missili contro Israele. Non è

chiaro se i missili stiano colpendo gli obbiettivi o siano intercettati nel cielo sopra le città . I media israeliani stanno riportando che l’Iran ha lanciato più di 100 missili contro Israele. Non è

chiaro se i missili stiano colpendo gli obbiettivi o siano intercettati nel cielo sopra le città. Si possono udire delle esplosioni sopra Tel Aviv e il suono delle sirene di allarme che ululano in tutta la città. Anche a Gerusalemme si sentono delle esplosioni, hanno riferito dei testimoni alla Reuters.

Si possono udire delle esplosioni sopra Tel Aviv e il suono delle sirene di allarme che ululano in tutta la città. Anche a Gerusalemme si sentono delle esplosioni, hanno riferito dei testimoni alla Reuters.