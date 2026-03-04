l’esercito-israeliano-trasforma-la-guerra-in-iran-in-meme-con-un-video-sulle-note-di-“nothing-beats-a-jet2-holiday”

ROMA – Anche l’esercito israeliano festeggia a suon di musica la campagna militare in Iran e sui social pubblica un video che trasforma la guerra in meme. Dopo la clip pubblicata dalla Casa Bianca con i cacciabombardieri che si muovono e attaccano a ritmo di ‘Macarena’, l’Idf pubblica su X una clip con il celebre motivetto che ha spopolato su Instagram e TikTok: “Nothing beats a Jet2 Holiday” che sul finire si mescola all’intro di “Danza Kuduro” di Lucenzo e Don Omar. Tra le immagini scorrono le foto di Khamenei e altri leader iraniani con la scritta “Eliminato”. A corredo del video l’esercito scrive: “I nostri jet non vanno mai in vacanza”.

Our jets never go on holiday ✈️ pic.twitter.com/dct5XVTggh — Israel Defense Forces (@IDF) March 4, 2026

