L’esercito israeliano trasforma la guerra in Iran in meme con un video sulle note di “Nothing beats a Jet2 Holiday”
L’esercito israeliano trasforma la guerra in Iran in meme con un video sulle note di “Nothing beats a Jet2 Holiday”

ROMA – Anche l’esercito israeliano festeggia a suon di musica la campagna militare in Iran e sui social pubblica un video che trasforma la guerra in meme. Dopo la clip pubblicata dalla Casa Bianca con i cacciabombardieri che si muovono e attaccano a ritmo di ‘Macarena’, l’Idf pubblica su X una clip con il celebre motivetto che ha spopolato su Instagram e TikTok: “Nothing beats a Jet2 Holiday” che sul finire si mescola all’intro di “Danza Kuduro” di Lucenzo e Don Omar. Tra le immagini scorrono le foto di Khamenei e altri leader iraniani con la scritta “Eliminato”. A corredo del video l’esercito scrive: “I nostri jet non vanno mai in vacanza”.

