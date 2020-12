L’esilarante imitazione di Tommaso Zorzi di Dayane Mello al Grande Fratello Vip | Video Mediaset

Tommaso Zorzi in camera da letto scherza imitando Dayane Mello durante le prove di ballo. L’influencer imita alla perfezione la modella brasiliana, sia nella cadenza che nell’accento. In breve la Mello, si rifiutava di fare i passi come tutti, ma li faceva a modo suo: “Io so fare così, a me viene così” questa la frase più ricorrente. L’imitazione di Zorzi ha strappato molte risate alle sue compagne di stanza: Stefania Orlando, Cecilia Capriotti, Rosalinda Cannavò e Maria Teresa Ruta, che come al solito con la sua risata super rumorosa ha fatto da contorno al divertente siparietto. Ecco Il video Mediaset

