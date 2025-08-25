lunedì, 25 Agosto , 25
lesione-al-retto-femorale,-immobile-out-due-mesi
Lesione al retto femorale, Immobile out due mesi

Lesione al retto femorale, Immobile out due mesi

AttualitàLesione al retto femorale, Immobile out due mesi
Redazione-web
Di Redazione-web

Roma, 25 ago. (askanews) – Dopo un anno di assenza, Ciro Immobile è tornato in Serie A. Il suo esordio con la maglia del Bologna, contro la Roma, è stato però interrotto in maniera brusca da un problema muscolare, che l’ha costretto a uscire dal terreno di gioco. Gli esami strumentali a cui è stato sottoposto hanno evidenziato una lesione del retto femorale. I tempi di recupero stimati sono di circa due mesi. Questo il comunicato del club rossoblù: “L’esito degli esami di Casale e Immobile. Gli esami cui sono stati sottoposti Nicolò Casale e Ciro Immobile hanno evidenziato rispettivamente: una lesione di basso grado del bicipite femorale destro (tempi di recupero circa 3-4 settimane) e una lesione del retto femorale destro (tempi di recupero circa 8 settimane)”.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.