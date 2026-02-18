mercoledì, 18 Febbraio , 26
L’esoscheletro italiano che “potenzia” i lavoratori

L’esoscheletro italiano che “potenzia” i lavoratori

L'esoscheletro italiano che "potenzia" i lavoratori
Dispositivo di Comau: “Riduce lo sforzo fino al 50%”

Milano, 18 feb. (askanews) – Potenziare le persone, invece di sostituirle. È il principio di dispositivi robotici come questo esoscheletro, MATE-XT GO, ideato e prodotto in Italia da Comau, società torinese che si occupa di automazione industriale.Pesa meno di 3 kg e secondo i dati forniti dai produttori può essere indossato facilmente, 30 secondi per metterlo e 10 per toglierlo. Una volta indosso è in grado di diminuire la fatica muscolare, riducendo lo sforzo percepito fino al 50%, “migliorando postura, comfort e resistenza senza limitare i movimenti naturali”.I settori di impiego? Manifattura, edilizia, logistica, ma anche agricoltura, artigianato specializzato settori tradizionali in cui la tecnologia sta portando grandi cambiamenti.

