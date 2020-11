L’esperienza di Paolo Brosio in ospedale con il covid al Grande Fratello Vip | Video Mediaset

Rivediamo le immagini del periodo che il concorrente ha passato in ospedale per curarsi dalla malattia

Il giornalista, Paolo Brosio, racconta la sua esperienza con il covid – 19 e il suo ricovero in ospedale. Brosio è apparso molto provato dal virus, e dalla realtà che c’è intorno alla malattia.

Il concorrente viene ripreso da Alfonso Signorini per aver rivelato alcune informazioni su quello che sta accadendo fuori dalla Casa.Infatti ha detto che entreranno 4 concorrenti, ma ne ha rivelato i nomi, anche se Brosio non è d’accordo perchè ad uscire dalla Casa non è stato solo lui.

Paolo Brosio ha la possibilità di incontrare una delle infermiere che lo ha aiutato durante la sua esperienza di isolamento per causa Covid. Si emoziona, e chiede notizie di altri malati. Ecco Il Video Mediaset.

