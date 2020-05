L’esperto: “Solo una visione industriale può salvare il futuro dell’acciaio”

La produzione di acciaio è strategica per l’Italia? Oppure no? Se non riusciamo a rispondere a questa “semplice ma estremamente complessa” domanda andremo incontro a “un sistema di costi di gestione che non sapremo governare, troppo impegnati a tappare buchi e a impedire che si aprano falle continue”, senza alcuna possibilità di rilancio, né tantomeno di sopravvivenza del settore.

Ne è convinto il professor Giuseppe Berta, docente di Storia economica all’Università Bocconi di Milano, che in un colloquio con l’AGI parte dalla crisi degli stabilimenti di Acciai Speciali Terni e dall’irrisolta questione dell’ex Ilva di Taranto per analizzare le prospettive di sviluppo e il futuro dell’acciaio in Italia.

