L’espulsione di quattro deputati anticinesi apre una nuova crisi a Hong Kong

AGI – Pechino e i parlamentari pro-democrazia di Hong Kong sono a un nuovo punto di rottura: le autorità cinesi hanno fatto espellere quattro deputati dem, ritenuti una minaccia per la sicurezza nazionale. Per protesta i loro colleghi di campo, quindici in tutto, hanno annunciato le dimissioni. E se lo scenario si concretizzerà, il Parlamento – un tempo esuberante – si ridurrà a un raduno di lealisti del governo centrale cinese, mettendo effettivamente fine al pluralismo nella Camera.

Dimissioni in massa

Le espulsioni rappresentano un ulteriore colpo al movimento pro-democrazia assediato a Hong Kong, che è stato oggetto di continui attacchi da quando la Cina ha imposto la dura legge sulla sicurezza nazionale.

