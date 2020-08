(AGI) Secondo una figlia che ha perso i genitori per Covid, il senso del dolore può essere in una scala che si impappina. “Pochi giorni dopo che mio padre era stato messo nel suo loculo, abbiamo portato mamma al cimitero – racconta Terry all’AGI – la stavano sistemando in una celletta di fronte a lui, ma la scala mobile si è bloccata. Mi sono allontanata un attimo per salutare papà perché la scena mi faceva troppo male e ho visto che il loculo al fianco del suo si era nel frattempo liberato. Così siamo riusciti a metterli vicini, come quella scala ci ha ‘suggerito’

L'estate buia dei figli che hanno perso padre e madre in poche ore

