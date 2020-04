L’estate si avvicina ma gli stabilimenti balneari non hanno indicazioni su come ripartire

Estate sempre più vicina, ma ancora nessuna indicazione su come far ripartire gli stabilimenti sul mare. Il mondo del turismo balneare protesta e chiede al governo risposte e indicazioni chiare che ancora non arrivano.

“Vogliamo risposte. Governo svegliati, avvia un confronto e cerca di dare input a un comparto che conta 30 mila imprese e 300 mila addetti” lamenta Fabrizio Licordari, presidente di Assobalneari, associazione che riunisce le imprese balneari aderenti, a livello nazionale, al sistema Federturismo Confindustria. E all’AGI racconta di aver inviato diverse lettere ai rappresentanti dell’Esecutivo – in tutto sono cinque, la prima datata 3 marzo indirizzata a Conte e al commissario per l’emergenza Angelo Borrelli,

