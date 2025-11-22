sabato, 22 Novembre , 25
L’estrema destra marcia a Madrid per l’anniversario della morte di Franco

Tra i presenti c’era anche Orsola Mussolini

Madrid, 22 nov. (askanews) – Centinaia di attivisti di movimenti dell’estrema destra spagnola hanno marciato a Madrid nel giorno del 50° anniversario della morte del generale Francisco Franco. La Falange, un’organizzazione che si considera l’erede dei movimenti fascisti scomparsi che contribuirono a portare Franco al potere durante la devastante guerra civile del 1936-1939, ha protestato contro quello che definisce il “regime” costituzionale della Spagna democratica del 1978.Tra i presenti alla manifestazione c’era anche Orsola Mussolini, pronipote del dittatore fascista italiano Benito Mussolini, che fornì un fondamentale sostegno militare a Franco durante la guerra civile al fianco della Germania nazista di Adolf Hitler. La rappresentanza del governo centrale nella regione di Madrid ha dichiarato che hanno partecipato 700 persone.

