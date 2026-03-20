venerdì, 20 Marzo , 26
HomeVideo News"Let Cuba Breathe", partita flottilla contro blocco energetico a Cuba
“let-cuba-breathe”,-partita-flottilla-contro-blocco-energetico-a-cuba
“Let Cuba Breathe”, partita flottilla contro blocco energetico a Cuba
Video News

“Let Cuba Breathe”, partita flottilla contro blocco energetico a Cuba

Redazione-web
By Redazione-web

-

7
0

Presente anche una delegazione italiana

Roma, 20 mar. (askanews) – Sono partite le imbarcazioni della flotilla internazionale diretta a Cuba con l’obiettivo di rompere il blocco energetico imposto negli ultimi mesi dagli Stati Uniti e portare aiuti solidali sull’isola. A bordo delle imbarcazioni che raggiungeranno Cuba nelle prossime ore anche 4 italiani: Martina Steinwurzel (nel video), Umberto Cerutti e Paolo Tangari di AICEC, membri dello European Convoy, insieme a un esponente dei Camalli di Genova.Nelle prossime ore le imbarcazioni – rendono noto gli organizzatori in un comunicato – cariche di aiuti umanitari, raggiungeranno il resto della delegazione a L’Avana, dove è previsto il ricongiungimento del convoglio. L’arrivo della flotilla “Nuestra America” è previsto indicativamente nella giornata di sabato 21 marzo.All’interno della mobilitazione opera anche l’European Convoy to Cuba, sezione europea della spedizione, a guida italiana tramite AICEC (Agenzia Interscambio Culturale ed Economico con Cuba). Il convoglio in parte già arrivato a Cuba nelle scorse ore per via aerea riunisce 19 paesi, più di 50 associazioni e collettivi, 13 movimenti politici e sindacali e 4 europarlamentari, e ha già contribuito alla consegna di oltre 5 tonnellate di medicinali e materiali sanitari. Le prime azioni della missione hanno già riguardato la distribuzione di medicinali e beni di prima necessità alle strutture sanitarie cubane.

Previous article
Geely auto talks: connected mobility in Italia vale 3,36 miliardi
Next article
Trump: “Stiamo andando bene in Iran, non hanno più una Marina”

POST RECENTI

Video News

François Ozon svela il mistero de “Lo straniero” di Albert Camus

Dal 2 aprile nei cinema il film interpretato da Benjamin VoisinRoma, 20 mar. - François Ozon si è misurato con uno dei capolavori della letteratura...
Video News

Trump: “Stiamo andando bene in Iran, non hanno più una Marina”

Teheran voleva "prendere il controllo del Medio Oriente", ha accusatoWashington, 20 mar. (askanews) - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che gli...
Video News

Geely auto talks: connected mobility in Italia vale 3,36 miliardi

Ma 75% aziende fatica a reperire talenti specializzati in AINapoli, 20 mar. (askanews) - La sfida principale della Connected Mobility per il futuro riguarda competenze...
Video News

Defibrillatore extravascolare, esperti ne confermano il valore

Innovazione sicura ed efficace, il bilancio ad un anno dal lancioMilano, 20 mar. (askanews) - A poco più di un anno dal lancio, il defibrillatore...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.