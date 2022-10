Letta: “Comanda Meloni e tratta in modo brutale gli alleati”. Malpezzi rieletta al Senato

ROMA – “Il Governo parte con una leaderhsip molto marcata, quella di Meloni, che ha trattato in maniera anche brutale i suoi alleati e mostrato chi comanda. Penso che questo sarà uno dei punti distintivi della fase che ci attende”. Il segretario Pd Enrico Letta lo dice nel suo intervento all’assemblea dei senatori PD in corso a Palazzo Madama. “Dobbiamo impostare da subito un’opposizione molto netta e molto alternativa, senza farsi spaventare dal fatto che l’atteggiamento di Meloni è quello di chi vuole influenzare anche come l’opposizione fa l’opposizione” esorta Letta.

“LEGISLATURA SEGNATA DA INSTABILITÀ CONTINUA, MONTAGNE RUSSE”

“L’impressione è che questa legislatura sia segnata da una instabilità continua. E’ evidente che tutto questo è figlio di una situazione politico-elettorale che noi abbiamo denunciato già in campagna elettorale: un accordo elettorale da parte dei partiti di centrodestra, per sfruttare gli effetti della legge elettorale, ma privo di sostanza politica”. Enrico Letta, segretario PD, lo dice nel suo intervento all’assemblea dei senatori Dem, in corso a Palazzo Madama.”Ci troviamo in un momento molto particolare della vita del nostro Paese e di questa legislatura, cominciata sulle montagne russe sotto tutti i punti di vista. Da quando si è votato, non c’è stato neanche un giorno di tranquillità”.

“NO OPPOSIZIONI CHE SI VENDONO PER UN PIATTO DI LENTICCHIE, NOI AL DI SOPRA SOSPETTI”

“Noi non dobbiamo essere un’opposizione di comodo, ma anzi un’opposizione forte e importante. Per farlo, dobbiamo fare l’opposto di quanto successo giovedì: opposizioni divise che si vendono per un piatto di lenticchie. Questo è quello che vuole la maggioranza e ha un impatto devastante sull’opinione pubblica. So che il nostro gruppo è al di sopra di ogni sospetto e vi chiedo di ribadirlo in tutte le uscite pubbliche”, dice ancora Letta a Palazzo Madama.

LETTA CONTRO GLI ASCARI DELLA MAGGIORANZA: “CON LORO OPPOSIZIONE VANA”

“L’unico modo di mettere in crisi la maggioranza è che le opposizioni siano unite. Ma se la maggioranza ha pronti gli ascari pronti a sostituirsi, tutto è vano”. Enrico Letta, segretario PD, lo dice all’assemblea dei senatori Demnin corso a Palazzo Madama per l’elezione del Capogruppo.”Le scelte dei Presidenti delle Camere spinge verso una maggiore coesione e capacità di incisione da parte nostra”, dice Letta.

“CHIEDO RICONFERMA DI MALPEZZI E SERRACCHIANI”

“Vi chiedo di votare la riconferma di Simona Malpezzi alla Presidenza del Gruppo”, ha detto Enrico Letta intervenendo alla riunione del Gruppo dei Senatori dem. La stessa richiesta di continuità – e, dunque, la riconferma di Debora Serracchiani alla guida dei deputati Pd – verrà formulata oggi alle 14 alla riunione del Gruppo alla Camera.

MALPEZZI RIELETTA PER ACCLAMAZIONE: “PROVIAMO A UNIRE OPPOSIZIONE, PRONTI A COSTRUIRE CON AZIONE-IV”

Simona Malpezzi è stata rieletta per acclamazione capogruppo del Pd al Senato. “Si parte con l’opposizione stavolta, un lavoro tutto da costruire”. Simona Malpezzi, appena rieletta capogruppo Pd al Senato, lo dice ai giornalisti che l’attendono nei corridoi di Palazzo Madama.Un’opposizione divisa, da unire perché risulti efficace, ha detto il segretario Dem Enrico Letta, “siamo convinti di questo- dice Malpezzi- per ora abbiamo ricevuto solo dei no, ma la convinzione che si è più forti se si prova a lavorare insieme con una sorta di coordinamento, l’abbiamo ribadito piu volte. Vedremo, penso che il tempo possa aiutare”.

Stamane la capogruppo Azione-Iv al Senato Raffaella Paita ha nuovamente lamentato il ‘patto’ Pd-M5S per tenerli fuori dalle cariche riservate all’opposizione. “Devo dire che mi dispiace che dica così- commenta la collega capogruppo Dem- da parte nostra avrà sempre la volontà di provare a costruire qualcosa per fare in modo che opposizione possa davvero fare una proposta alternativa a quella della destra”. Certo, ora comincia il lavoro, e “avendo ricevuto il mandato ora vediamo cosa succede nelle prossime ore”, dice Malpezzi, avendo ben presente che come ha valutato Letta saranno montagne russe per la legislatura, in particolare al Senato, ed “è sempre così da un bel po’”, conclude la capogruppo Dem.

