Letta contro la legge elettorale: “È orribile, va cambiata ma non servirà la fiducia”

ROMA – “La legge elettorale deve vedere tutti protagonisti nel dibattito, se matura un clima positivo poi vedremo le conseguenze. La legge elettorale negli ultimi venti anni è cambiata con voti di fiducia, non mi sembra che stavolta sia il caso. Quella attuale è abbastanza orribile ma non voglio farne una bandiera. Noi ci saremo per dare il nostro contributo”. Lo dice il segretario PD Enrico Letta intervenendo alla presentazione del libro di Nicola Graziani.

“Degli insegnamenti di Mattarella mi ha sempre colpito la riflessione secondo cui le regole sono della Repubblica e quindi sono di tutti. Una maggioranza che deve cambiare le regole deve farlo per convinzione nell’interesse generale e non per convenienza. Se cambi le regole per convenienza poi hai effetti opposti e indesiderati”, aggiunge Letta.

